Друг рэпера SCALLY MILANO сообщил, где сейчас находится артист

Фото: Telegram / Scallygram

Ранее появлялась информация о том, что исполнителя арестовали.

Друг рэпера SCALLY MILANO (настоящее имя Данил Слонов — Прим. ред.) Руслан Бектемиров сообщил в своем Telegram-канале, где сейчас находится артист. По его словам, рэпера никто не задерживал. Его просто увезли домой.

«Друзья это какой-то трэш. Никто не был к этому готов, мы естественно не знали, что к нам кто-то придет. Мы пытаемся выяснить, почему это произошло и что случилось, все обновления будут в официальных каналах. С Даней все в порядке, его никуда не увезли, его увезли домой», — сообщил друг артиста.

На связь вышел и сам рэпер.

«Со мной все в порядке, не верьте слухам что кто-то погиб на концерте, это все ложь. Моя команда сейчас пытается найти причину, почему остановили выступление», — написал в соцсетях SCALLY MILANO.

Причина внезапной отмены концерта до сих пор неясна.

Ранее 5-tv.ru показывал, что произошло на выступлении рэпера SCALLY MILANO.