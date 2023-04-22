Звезда «Ворониных» Волкова высказалась об аресте брата в США за убийство с расчленением

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Родственника Екатерины Волковой подозревают в страшном преступлении в США. Актриса отказывается верить в его виновность.

Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу «Воронины», прокомментировала обвинения в адрес ее родного брата Леонида, находящегося в США. Мужчина подозревается в двойном убийстве и расчленении тела ради сокрытия улик. Он арестован, родственники вот уже два дня ищут способ связаться с его адвокатом, но пока безуспешно. Они уверены, что близкий человек стал жертвой обстоятельств и на самом деле невиновен.

Как пишет KP.RU, в Штатах погибли двое мужчин — выходец из Петербурга и его сожитель. Тело первого нашли с множественными ножевыми ранениями, второго — расчлененным и разложенным по контейнерам. Один из убитых был доверителем арендованного жилья Леонида Волкова. Кроме того, его видели входящим в дом жертв уже после того, как их стали считать пропавшими. Полицейские полагают, у подозреваемого и погибших мужчин мог быть конфликт из-за жилья.

Екатерина Волкова не стала отмалчиваться и вышла на связь с поклонниками. По ее словам, два дня понадобилось, чтобы решиться на обсуждение ситуации.

«Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении. Мы пытаемся установить связь с ним и адвокатом, но пока безуспешно. Но семья не сомневается в невинности Лени. Я люблю и не отрекаюсь от брата», — заявила актриса.

Звезда сериала «Воронины» подчеркнула, что не обязана оправдываться и комментировать жуткие обвинения в адрес родственника. Но она выбрала «пройти этот путь» вместе со своей аудиторией. Многие пишут слова поддержки, знакомые Леонила Волкова вспоминают его добрым и порядочным человеком, они не могут связать с его личностью криминальные подозрения. Артистка также добавила, что пока знает о положении брата не больше, чем журналисты, она от лица всей семьи попросила представителей СМИ проявлять этичность.

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