«Отец мной гордится»: сын Пескова о своей службе в зоне СВО

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Молодой человек признался, что родители поддержали его в самый ответственный момент и не стали отговаривать.

Сын пресс-секретаря Дмитрия Пескова Николай впервые раскрыл свои главные секреты. Оказалось, что несмотря на страх своего знаменитого отца, парень решился и отправился в зону спецоперации. О том, как это было, Николай рассказал изданию KP.RU.

По его словам, он посчитал своим долгом отправиться на помощь всем тем, кто находился в боевых зонах. Более того, Николай признался, что не мог усидеть на месте, пока все его друзья туда уезжали.

Николай Песков уже проходил срочную службу в России, поэтому был готов к передовой. Фото: ВКонтакте / Николай Чоулз

Родители, конечно же, сильно переживали, когда сын рассказал им о своем выборе.

«Мы все собрались. Я рассказал, что я принял такое решение. Отговаривать не стали. Спросили, а уверен ли я, что понимаю, куда иду? Я ответил: да. И они сказали, что, вперед», — рассказывает парень.

Также он добавил, что ему, в любом случае, пришлось просить помощи у Дмитрия Пескова, так как он понятия не имел, как попасть в ЧВК «Вагнер».

«Я спросил, как мне правильно связаться с ЧВК. И он мне в этом помог», — говорит Николай.

Попав туда, его приняли хорошо и коллектив оказался довольно дружным. Николаю дали специальный позывной. Всего провел он в рядах бойцов полгода — контракт заключается на такое время.

Также Николай признался, что временами ему было очень страшно.

«Я считаю, что, когда у солдата пропадает страх, ему надо оттуда валить. И ни один человек не скажет, что ему было там не страшно. Но с этим приходится справляться», — заключил он.

А вообще Николай любит рыбалку, конный спорт и проводить время на даче. Однако теперь его тянет снова к ребятам из зоны СВО. Как признался сын Пескова, они стали частью его жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, кем в зоне СВО служил сын Пескова.