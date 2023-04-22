Первые кадры уничтожения авиабомбы в Белгороде

Фото, видео: Telegram / vvgladkov; 5-tv.ru

Опасный предмет был тщательно изучен, после чего его успешно ликвидировали в пустом поле.

Боеприпас военного самолета Су-34, который обнаружили в районе жилого квартала в Белгороде, уничтожили. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале он выложил кадры истребления боеприпаса в пустом поле.

«Уничтожение взрывоопасного предмета произведено», — заявил Гладков.

До этого взрывотехники провели экспертизу, после чего было установлено, что никакой опасности бомба не несет, однако ее тут же вывезли из жилого района.

Сегодня рано утром, 22 апреля, рядом с домом дома по улице Шаландина была найдена авиационная бомба. В радиусе 200 метров были эвакуированы жители 17 домов, для них были организованы городские автобусы. Всего с территории было вывезено около трех тысяч людей. Их отвезли в специальные пункты, где снабдили вода и горячим питанием.

После падения и детонации боеприпаса военного самолета Су-34 в Белгороде вечером 20 апреля, сотрудники МЧС сразу же разобрали завалы, а потом приступили к поискам второго боеприпаса. И только сегодня, 22 апреля, удалось обнаружить вторую бомбу на улице Шаландина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как найденную в Белгороде авиабомбу вывезли на полигон.