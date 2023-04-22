«Бросают оружие»: в рядах ВСУ в Часовом Яре и Константиновке начались бунты

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Все больше военных Украины перестают верить властям.

В рядах боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) начались серьезные бунты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин.

По его словам, в Часовом Яре и Константиновке военные бросают оружие и уезжают.

«Дайте им возможность пожить еще, не убивайте тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками», — обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому Пригожин.

До этого в Запорожье, находящемся под контролем киевского режима, назревало недовольство действиями украинских властей. Там резко увеличилось число случаев неповиновения властям. Известно о более десятка стычек теробороновцев с боевиками ВСУ, после которых запорожцы переходили на сторону российской армии.

Специальная военная операция продолжается 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил об оказании военной помощи ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Главы самопровозглашенных республик попросили поддержки у России в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины. Российская армия продолжает защищать мирное население Донбасса и добивается денацификации Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ.