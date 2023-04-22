В Финляндии боятся за судьбу Сайменского канала

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Учитывая, насколько этот канал важен для промышленности страны, стоит и правда задуматься над словами российских депутатов.

В финских СМИ крайне озаботились темой возможной денонсации договора России с Финляндией по Сайменскому каналу. В газете Helsingin Sanomat журналисты объясняют, что это вообще первое требование о расторжении договора в официальном ключе.

Собственно, все началось с того, как 4 апреля 2023 года Финляндия официально вступила в НАТО. Депутат Государственной думы РФ Михаил Калашников тут же выступил с предложением срочно разорвать соглашение с Финляндией, даже несмотря на то, что, по правилам, договор аренды Сайменского канала может быть расторгнут дипломатическим путем с уведомлением за 12 месяцев.

В 2022 году зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков уже говорил о том, что договоренности по каналу нужно начинать уже пересматривать.

Политолог Дмитрий Солонников также рассказывал 5-tv.ru о том, что при вступлении Финляндии в НАТО, Россия могла бы ввести ограничения на пользование Сайменским каналом. Например, прекратить возможность поставки в Финляндию по Сайменскому каналу различной техники и строительных материалов.

Сайменский канал соединяет озеро Сайма с Финским заливом, огромная его часть находится на территории, которую Финляндия арендует у России за более, чем миллион евро в год. Этот канал — единственный водный путь в Балтийское море из внутренних вод Финляндии.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Финляндия осталась без самого дорогого.