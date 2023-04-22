Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя

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Позже стало известно о том, что российская система ПВО сбила украинский беспилотник.

Украинская диверсионная группа организовала ряд взрывов на территории локомотивного депо в Мелитополе. Об этом написал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Мы продолжаем фиксировать преступления киевского режима против мирных граждан», — заявил Балицкий.

Подрыв произошел в 07:45 на территории гражданского объекта — мелитопольского локомотивного депо.

Он обратился к Следственному комитету России с просьбой проверить происшествие, чтобы принять соответствующее решение и последующее приобщение к материалам уголовного дела.

Прежде, председатель движения «Мы с Россией» и член Главного совета Администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе. Позже стало известно о том, что украинский беспилотник сбила российская система противоракетной обороны.

6 апреля экстренные службы Запорожья сообщили, что российские ПВО сбили шесть ракет HIMARS в Мелитополе. Разрушений и жертв нет.

Более того, 2 апреля ВСУ нанесли в Мелитополе ракетный удар. В администрации города отметили, что нанесение ударов было из реактивных залповых систем HIMARS и «Ольха» с помощью кассетных боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны РФ рассказали о захвате новых кварталов в Артемовске.