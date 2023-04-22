«Нечто ничтожное»: США хотят превратить Германию в американскую колонию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Siegfried Grassegger; 5-tv.ru

Политолог Колташов отметил, что США необходимо, чтобы Германия была на острие атаки против России.

Стало известно, что власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. 5-tv.ru спросил у политолога Василия Колташова о том, зачем Германия осложняет взаимоотношения с Россией.

Немецкий правитель Отто фон Бисмарк рекомендовал Германии никогда не воевать с Россией. Однако этот совет оказался не востребован в XX веке. Это привело к крушению Германской империи. И второй, и третей. И сейчас Германия уже следуя указаниям США, вновь вступает на путь обострения отношений с Россией.

«Последнее десятилетие, главный страх США состоял в том, что Россия и Германия объединят усилия. И огромные ресурсы России, опыт и немецкая терпеливость и промышленность создадут совершенно другую Европу», — говорит политолог Колташов.

Эксперт отмечает, что США необходимо, чтобы Германия была на острие атаки против России. Именно поэтому ни Польша, ни Франция, ни Англия, а именно Германия устраивает скандал с российскими дипломатами и высылает их в рекордном количестве.

«Конечно, Россия не может оставить это без ответа, она делает симметричные действия, которые являются логичными при таких обстоятельствах», — объясняет эксперт.

Колташов утверждает, что это признаки осложнений отношений, которые портятся еще больше. Так бы Германия действовала в отношении американских дипломатов. Всех тех, кто виновен в том, что она потеряла свои конкурентные преимущества. Тех, кто уничтожил «Северный поток-1» и «Северный поток-2». И, конечно же тех, кто сейчас уничтожает немецкую промышленность.

В этом смысле нынешний дипломатический скандал, который устраивает Германия, находится в одном ряду с закрытием последних атомных электростанций, говорит эксперт.

Колташов отмечает, что это процессы уничтожения Германии, которые подаются, как действия против России. На самом деле, это направлено против самого государства для того, чтобы превратить ее в нечто ничтожное. Прежде немцы могли бы определить вместе с Россией будущее других европейских стран, а также создать новый вектор развития.

«Однако из нее делается — бедная, бесправная, глупая американская колония», — заключает эксперт.

Политик предсказывает, в будущем народ ожидает, с одной стороны, долгое постижение того, что произошло. А потом — тяжелый путь сопротивления.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в Германии массово высылают российских дипломатов.