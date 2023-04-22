Красивая и добрая: прошла премьера мультфильма «Яга и книга заклинаний»

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Одного из персонажей озвучила актриса дублежа Елена Шульман, которая трагически погибла под колесами троллейбуса в апреле этого года.

В московском киноконцертном зале «Октябрь» прошла закрытая премьера мультфильма «Яга и книга заклинаний». Режиссером стал Владимир Саков, а в роли продюсеров выступили Александр Чистяков и Федор Бондарчук.

Ведьма Яга представлена в непривычном для многих образе. Вместо злой и черствой старухи зрители увидят стройную, рыжеволосую и милую девушку. По сюжету героиня, долгое время практикующаяся в магии, отправится на поиски Книги Заклинаний, которую похитила много лет назад колдунья Белладонна. В путешествии, полном захватывающих приключений, Яге составили компанию царевна Синеглазка, кот-изобретатель, козел Бурка и другие сказочные персонажи.

«Мне кажется, что она (Яга — Прим.ред.) очень классная. И это самый правильный образ бабы Яги для детей, потому что он все равно мотивирует на добрые поступки. Все-таки детям не надо так сильно бояться. Я в детстве насмотрелась мультиков про страшную Бабу Ягу, и спать было тяжело. Признаюсь честно», — поделилась Глюкоза.

Певица пришла на премьеру поддержать своего супруга Александра Чистякова, который принял участие еще и в создании сценария, а также своих дочерей, озвучивавших персонажей мультфильма. Старшая Лидия подарила свой голос царевне Синеглазке, а младшая Вера — Яге в детстве.

«С меня и мамы списывался образ Синеглазки. Я блондинка от природы, Верунчик еще мелкая была, когда только-только мультфильм делали. <…> «Чувствую себя честно больше бабой Ягой. Я люблю этого персонажа, даже пришла в ее образе», — поделилась Лидия Чистякова-Ионова.

На пресс-показе Александр Чистяков выразил благодарность своей семье, которая вдохновила его на создание проекта, всю съемочную команду, а также почтил память трагически погибшей в результате ДТП актрисы дублежа Елены Шульман, озвучивавшей колдунью Белладонну.

«Сегодня мы попробуем поделиться этой любовью со зрителями. А сердце мое радуется, потому что, посмотрите, какой здесь зал и сколько детей. Мы очень надеемся, что эту любовь они почувствуют», — отметил Федор Бондарчук.

В широкий прокат мультфильм выйдет 27 апреля 2023 года.

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