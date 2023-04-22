«Пришлось поменять мнение»: Лена Катина об отношениях, которых могло не быть

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Бывшая солистка группы t.A.T.u этим летом вновь станет мамой. Ради отношений паре пришлось преодолеть трудности.

У мужа экс-солистки группы t.A.T.u Лены Катиной Дмитрия Спиридонова с самого детства был страх, который он так и не смог преодолеть во взрослом возрасте. Он вырос с отчимом и не хотел сам оказаться в роли неродного отца, пишет StarHit.

Из-за неприятных воспоминаний из детства Спиридонов жил по принципу — не встречаться с теми, у кого уже есть ребенок от предыдущего брака. Но все это было до того, как он встретил Елену Катину. Супругу удалось быстро наладить контакт с ребенком звезды нулевых. Маленький мальчик Саша научился доверять отчиму. Подружиться с ребенком Дмитрию помогла собака, о которой всегда мечтало чадо певицы. После этого девушка поговорила с сыном и честно рассказала о своих чувствах к бизнесмену.

«Саша ответил, что он не против. У меня отлегло… После этого мы начали общаться еще плотнее, стали ездить к Диме с ночевкой», — делится певица.

Мальчик продолжает поддерживать контакт с родным отцом словенским музыкантом Сашо Кузманович. А новый партнер солистки группы t.A.T.u поменял свое мнение насчет отношений с женщинами, у которых есть дети от другого мужчины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лена Катина впервые показала круглый живот.