В Минобороны РФ рассказали о захвате новых кварталов в Артемовске

Минобороны РФ: под контроль в Артемовске взяты три квартала в западной части

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Армия России продолжает показывать свою силу и все больше овладевать городом.

За последние 24 часа на Донецком направлении были освобождены три квартала в западной части Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Воздушно-десантные войска сковывали украинские подразделения на флангах и помогали действиям штурмовых отрядов по овладению городом», — рассказал Конашенков.

По его словам, в районах Богдановки и Николаевки Донецкой народной республики за день были истреблены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В данных районах было совершено шесть вылетов авиации, а также были выполнены 62 огневые задачи.

Всего на данном направлении потери ВСУ составили до 255 военных и наемников, десять автомобилей, РСЗО «Град», две гаубицы Д-20 и шесть бронированных машин, в том числе, машина пехоты.

Специальная военная операция продолжается 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил об оказании военной помощи ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Главы самопровозглашенных республик попросили поддержки у России в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины. Российская армия продолжает защищать мирное население Донбасса и добивается денацификации Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как бои штурмовых отрядов идут в западной части Артемовска.