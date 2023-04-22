Российские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Огонь велся из самоходной артиллерийско-минометной установки «Нона-С».

Артиллерийские подразделения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ. Соответствующими кадрами поделилось Минобороны России. Отмечается, что в ходе обстрела была поражена живая сила противника. Однако точной информации о количестве погибших и раненых нет.

В ролике демонстрируется работа оператора БпЛА, с помощью которого ведется разведка вражеских укреплений. Затем на позицию в лесном массиве выдвигается 120-миллиметровая самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона-С». После прицеливания по заданным координатам производится обстрел.

«Артиллеристы-десантники действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу. Уничтожив выявленные объекты националистов и их личный состав, экипажи сменили позиции для выполнения новых задач», — отметили в ведомстве.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская авиация уничтожила склад ВСУ с 600 снарядами в районе Сергеевки. Также артиллерия нанесла и по нескольким пункты временной дислокации ВСУ в районе Горняка и Голициновки.