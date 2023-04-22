Больше не скрывает: Юлия Ефременкова раскрыла имена близнецов

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

Звезда телешоу «Дом-2» впервые рассказала фанатам о своих проблемах во время во время беременности.

Близнецы у Юлии Ефременковой появились на свет семь месяцев назад. Но все это время она не говорила подписчикам, как назвала малышей. Сегодня блогер поделилась этой информацией с поклонниками, пишет StarHit.

Младшего мальчика назвали Даниэль, а старшему дали имя Кристиан. Он родился очень слабым, вес был всего 1827 граммов. В утробе матери Даниэль все время объедал брата, поэтому чада и родились с такой большой разницей в весе. Но и это не единственная проблема со здоровьем, с которой столкнулся старший ребенок.

«На 20 неделе нам поставили под вопросом фето-фетальный трансфузионный синдром (заболевание, при котором кровоток плодов существенно разный — прим. ред). Слава Богу, и огромное спасибо нашим лучшим врачам, нас это обошло стороной», — делится переживаниями экс-участница «Дома-2».

Сейчас Юлия активно погрузилась в заботу о детях и меньше времени уделяет карьере. Однако иногда радует подписчиков социальных сетей фотографиями малышей.

С мужем Мондезиром Свет-Амуром звезда по-прежнему не общается. После рождения близнецов пара распалась, а недавно Ефременкова запретила отцу участвовать в жизни сыновей из-за причины, которую блондинка отказывается называть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Ефременкова опубликовала фото с одним из недоношенных сыновей-близнецов.

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