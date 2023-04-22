Цвет настроения белый: в Москве выбрали победителей кинопремии «Аванс»

Фото, видео: Пресс-служба журнала «КиноРепортер»; 5-tv.ru

Начинающих актеров поддержали звездные гости церемонии. Когда-то они сами делали первые шаги в профессию и знают, как один конкурс может открыть новые горизонты для артиста.

В столице выбрали победителей кинопремии для начинающих актеров «Аванс», которая прошла в рамках Московского международного кинофестиваля. В этот день поддержать молодых и подающих большие надежды артистов пришли их знаменитые коллеги, которые сами когда-то делали семимильные шаги в профессию. О том, как это было — в материале и эксклюзивном видео 5-tv.ru.

Цвет настроения белый

Правила «балом» минувшим вечером, 21 апреля, основатель проекта и главный редактор издания «КиноРепортер» Мария Лемешева. Хозяйка праздника и в этот раз оказалась верна традиция — гостям велено явиться в белом. Для церемонии цвет очень метафоричный. С одной стороны, символ весны и лета, когда торжествует свет. С другой — начало новой жизни, которая вот-вот, скорее всего, начнется у талантливых, но пока еще малоизвестных конкурсантов.

«Молодые артисты сами — как белый лист. Сейчас мы вместе с ними пишем на этих чистых страницах их историю, и как они построят свою карьеру, так и будет складываться творческий путь», — объясняет концепцию мероприятия Мария.

Много талантов — мало харизмы

Именно ей отчасти обязаны сегодня славой и признанием, к примеру, такие актеры, как Александр Петров, Анфиса Черных, Дарья Мельникова, Милоша Бикович — хрустальная звезда для многих из них стала первой почетной наградой, а вместе с ней начался и большой путь в кино.

«Многие, кого мы выбирали, стали реальными звездами, и оглядываясь назад, понимаем, что мы делали невероятное дело. Протягивали им руку первыми, тем кто стал символом отечественного кино», — вспоминает Мария Лемешева.

По ее словам, все десять лет, что существует премия, экспертная комиссия руководствуется главным критерием — харизма. Талантливых артистов в стране тысячи, но это качество в актере — штучный товар, который важно не проглядеть. Поэтому смотрят в оба.

«Харизма — она где-то витает вокруг, и артист даже сам порой этого не понимает, молодой еще. Нам надо уловить этот момент. Поймать», — добавляет собеседница

Бездарности пробьются сами

С ней в большинстве согласны и звездные гости церемонии. Сергей Гармаш, Люся Чеботина, Алена Свиридова, Олеся Судзиловская, Эвелина Бледанс, Яна Чурикова, IVAN — когда-то им жизнь тоже дала им шанс, и они сумели им правильно воспользоваться. Теперь пришло время дать аванс начинающим коллегам.

«Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. Поэтому если есть шанс дать кому-то награду, я всегда за. Почему детей надо хвалить, потому что у них вырастают крылья. Они лучше работают. Похвала всегда созидательна, очень», — уверен режиссер Дмитрий Астрахан.

А еще награда приводит молодых артистов в чувство, добавляет певица Алена Свиридова. Многие из них, несмотря на талант, еще не в своей тарелке из-за неуверенности. Но подобные проекты хорошо это лечат.

«Молодые — они в себе неуверенные, даже если они демонстрируют прямо противоположное и творят черти что. Но это тоже от неуверенности в себе. И, возможно, награда за какие-то достижения сможет привести их в чувства», — говорит певица.

К примеру, исполнительнице хита «Солнце Монако» чувство неуверенности тоже хорошо знакомо. Прежде чем стать топовой артисткой пришлось хорошо и долго попотеть. Приходилось бороться за место под солнцем на разных конкурсах и периодически сходить с дистанции. А потом подниматься с колен и снова в бой. Вода камень наточила. Но не без участия тех, кто когда-то поверил в нее.

«Я всегда считаю, что надо давать аванс, поблажки, потому что все имеют право ошибаться. Мне кажется, что аванс — такая вера в человека», — не сомневается певица.

У ее коллеги IVAN — такое же мнение. В беседе с 5-tv.ru он вспомнил, как в юности очень переживал по поводу своих успехов в вокале. Но отец артиста нашел нужные слова.

«И тогда он мне отец сказал: «Пение — это высокоорганизованный крик», — вспомнил музыкант.

С того момента неуверенность у певца как рукой сняло. Сейчас музыкант понимает, что со стороны родителя это был тоже такой кредит доверия, и он его оправдал. И теперь сам хочет найти правильные слова для делающих первые успехи артистов.

«Я считаю, что это хорошая практиками, так нужно делать, чтобы эти новые имена узнавали», — подчеркнул он.

Порадоваться за коллег пришла и «папина дочка» Елизавета Арзамасова. Артистка призналась, что на авансы жизнь к ней оказалась очень щедра — уже в детстве первые успехи на экране, а дальше — только больше.

«Я большой везунчик на авансы. В меня верили режиссеры, и я надеюсь, что оправдаю их доверие», — поделилась актриса.

Большая ответственность

Мощную поддержку звезд не смогли не почувствовать сами конкурсанты. Но поволноваться все равно пришлось здорово. Большой конкурсный отбор и только два счастливчика. Свой выбор жюри сделало в пользу Елизаветы Ищенко, поразившей даже самых строгих критиков своей работой в сериале «Алиса не может ждать», и Кузьма Котрелев, который блеснул сначала главной ролью в сериале «ЮЗЗЗ», а затем в сериале «Кафе «Куба» и в центральных ролях МХТ им. А. П. Чехова.

«Я пою, я переполнена эмоциями! Я безумно рада, цвету и пахну. Я мечтала войти в эту индустрию, где люди искренне тебя понимают. Это моя стихия. Когда объявили мое имя, я не сразу осознала, что победила. Просто не могла поверить! Для меня это очень важно», — сказала Елизавета.

А у Кузьмы двоякое ощущение от победы. С одной стороны — путевка в жизнь, с другой — большая ответственность, признается он.

«Аванс» — это самая лучшая премия, которую можно было мне дать в принципе, потому что я считаю, что пока ничего особенного не сделал. Да, есть роли, за которые я могу себя похвалить, но я сам себе бы премию не дал. Так что для меня сейчас самое важное — оправдать эту статуэтку, — признался победитель.

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