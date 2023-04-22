«Была под микроскопом»: Толкалина о запретах в семье Михалковых-Кончаловских

Фото: Кадр из сериала «Чужая дочь», 2016 г.

За 20 лет актриса так и не смогла сблизиться со знаменитыми членами семьи.

Актрису театра и кино Любовь Толкалину всегда беспокоило осуждение и излишняя требовательность со стороны родителей супруга. С режиссером и продюсером Егором Кончаловским они прожили 20 лет, но стать своей в легендарной семье у нее так и не получилось.

«Все мои попытки расслабиться в присутствии родственников терпели крах. Я все время была как под микроскопом — ага, она не ест после четырех. Интересно почему? Все равно есть оценка», — призналась актриса Валерии Гай Германики в шоу «Лера в большом городе».

Это не единственная проблема, с которой пришлось столкнуться женщине в новой семье. Любовь Толкалина вспомнила про большое количество странных ограничений и правил Михалковых-Кончаловских. Например, для детей действовал запрет на увлечение художественным творчеством. Старшие члены семьи связывают это с тем, что в семье уже есть народный художник РСФСР Петр Кончаловский, поэтому занимать эту нишу бессмысленно.

«Я была совсем не готова ни к тому, что окажусь в этой семье, ни к тому как она устроена. Мне казалось, что меня обижают. Досталась ли Егору мудрость предков? Да, конечно. И эта мудрость в Машу (дочь — Прим. ред.) как-то перелилась. Действительно, когда род выживает со времен Ивана Грозного, это о чем-то говорит. Это единственная семья в нашей стране, к которой приковано всеобщее внимание. Все люди в этой семье — достояние России. Этого масштаба я тогда не понимала», — отмечает Толкалина.

Однажды, они сидели с отцом Егора Андреем Кончаловским в Ареццо и у них совершенно не строился диалог. Чтобы не рассказывал режиссер, Толкалина ничего не понимала.

«Может быть, это была моя проблема и ошибка? Что не могла разговорить? Но я была в таком зажиме, у меня была лютая депрессия. Я возненавидела Италию после этой поездки. Чувствовала ли я свое несоответствие? Да! Мне хотелось просто не быть», — разоткровенничалась актриса.

При этом Толкалина подчеркивает свое глубокое уважение к клану Михалковых-Кончаловских.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Толкалина раскрыла причину разрыва с Кончаловским.