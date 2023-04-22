«Синдром хорошей девочки»: пять советов, как от него избавиться

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Ulrich Niehoff

Как снять с себя маску и стать взрослой зрелой личностью?

Борьба противоположностей все чаще встречается в психологии. Голливуд и книжный мир вовлекает в иллюзорный мир, в котором говорят, что из «хорошего» можно выйти только в «плохое». Но это не так. Преодоление «синдрома хорошей девочки» подразумевает взросление и обретение себя, а не попытку вернуться в подростковый драйв. Об этом рассказала ведущая тренингов по саморазвитию для женщин Перукуа изданию dni.ru.

Состояние «маленькой девочки» продиктовано страхом старения. Но такое поведение не делает моложе, оно доставляет личности слабость и отдает волю и сексуальность на откуп миру. Важно понимать, что время — это цикл перемен. И только приняв перемены, произойдет развитие. Такое осознание поможет выйти из безвольной и взбалмошной позиции «девочки» в модель сильной, красивой и самодостаточной женщины. Чтобы это случилось, нужно справиться с психологическими и энергетическими установками.

Как появляется «синдром хорошей девочки»?

Каждая девочка рождена для того, чтобы расцвести и вырасти в женщину, окруженную любовью.

К сожалению, любовь становится первым инструментом для манипуляций. Родители могу неосознанно заложить в ребенка разрушительную модель поведения. Это все исходит из психологических установок, которые родственники внушают неокрепшему организму.

Маленьким принцессам говорят, что они должны быть опрятными, милыми, не шумными, сидеть с ровной спинкой и слушаться, что им говорят.

Когда девочка слышит такие установки, она начинает подавлять себя и отказываться от своей природы. Ребенок становится «хорошей» девочкой, чтобы заслужить любовь родителей.

Проблема в том, что некоторые начинают жить в такой модели поведения всю жизнь. Но это неправильно.

Как научиться быть собой?

Избавившись от психологической установки «хорошей девочки», можно получить возможность быть самостоятельной, зрелой и счастливой женщины. Для этого нужно сделать следующее:

Придумать провокационную ситуацию. Например, вы захотели развод. Или подумали, что вам нужен отдых от детей. Или же захотели уволиться и переехать на Бали. Можно даже взять и более простую ситуацию: например, вы захотели купить платье с декольте и пойти на вечеринку.

В первую очередь, нужно закрыть глаза, сделать несколько вдохов и выдохов. Каждая такая «виртуальная» провокационная ситуация рождает рой внутренних голосов. Важно познакомиться с ними. Вы можете услышать своих родителей и других людей.

Примерно после второй выдуманной ситуации, прокрученной в голове, новые голоса появляться не будут. Скорее начнется цикличное повторение одного и того же. Могут быть слова как поддержки, так и запреты, ограничения и угрозы.

Необходимо выписать все голоса на бумагу в форме таблицы и сделать в ней четыре колонки. Первая — какую фразу сказал человек, вторая — кто автор, а третья колонка это характер высказывания: поддержка или подавление. Четвертую колонку нужно будет оставить пустой.

После того, как таблица будет заполнена, необходимо будет познакомиться с ней. Посмотреть на содержимое ума и повесить бумагу на видное место, чтобы изучать ее хотя бы два раза в день.

Когда эмоции утихнут, нужно будет заполнить и четвертый столбик. К каждому голосу необходимо будет записать мысль-антидот. Нужно дать такой ответ, который поставит голос на место и заберет у него власть над вами.

Вы уже не маленькая девочка, которая вечно была согласна и не могла постоять за себя. Тем более, что другим голосам нечего делать в вашей голове. Родители не могут жить в сознании и управлять им. То же самое касается и других авторитетных личностей, например, учителей, бойфренда и других людей.

В ближайшее время надо постараться провести осознанное созерцание ментального процесса и активно участвовать в нем. Ни один голос-паразит не может остаться без ответа. Постепенно их влияние уйдет. И даже если периодически они будут всплывать в голове, то не относитесь к этому серьезно, слушайте только собственное «я». Тогда начнется жизнь по установке «я — взрослая женщина, я все могу решать сама».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчин больше всего раздражает в женщинах.