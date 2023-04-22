Люся Чеботина готовится к большой роли в кино: «Обожаю!»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

В кинокарьере знаменитости это будет первый масштабный проект, звезда ждет его с нетерпением.

Исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина готовится к большой роли в кино. В ближайшее время певица снимется в картине «Больше чем футбол» (режиссера Владимира Коновалова — Прим.ред.), где сыграет жену спортсмена. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Я буду сниматься в главной роли. Съемки начнутся летом. Я там сыграю жену футболиста. Поэтому российское кино — оne love. Обожаю», — поделилась артистка в кулуарах премии для начинающих актеров «Аванс», которая проходит в рамках международного московского кинофестиваля.

Она добавила, что прежде у нее уже был опыт в кино. Но на первых ролях знаменитость окажется впервые. Начинающая актриса с нетерпением ждет съемочный процесс.

«Как я готовлюсь к роли — пока что никак. Пока просто утвердили. Поэтому жду, когда начну готовиться», — отметила Чеботина.

В целом, подчеркнула она, отношения с киноиндустрией у нее складываются хорошо. В перспективе — еще один проект от режиссера Софьи Карпуниной. Актриса Юлия Пересильд сыграет в нем главную роль, а Люся, скорее всего, исполнит трек для фильма.

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