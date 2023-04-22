Не по карману: почему россияне перестали покупать интимные товары

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Жители России стали меньше заниматься сексом. Сейчас их больше интересует финансовое состояние и здоровая психика. Почему?

Игры, сувениры, съедобная косметика, эротическое белье и презервативы — товары, которые реже всего заказывали в этом году на маркетплейсах на Wildberries и Ozon. Эти данные предоставили URA.RU аналитики Moneyplace.

Меньше всего россияне вбивают в строке запросов «презервативы». Глава аналитического департамента Moneyplace Роман Мосолов считает, что такое сильное падение спроса на подобные интимные продукты связано со стрессом, высоким уровнем эмоциональной напряженности и уменьшением доходов. Специалисты также считают, что снижение интереса к товарам для взрослых происходит из-за изменения приоритетов покупателей. Запросы, по ключевым словам, относящимся к интимными товарами, за год сократились на 10-30%. Это связано с тем, что жители России стали более экономными и осторожными в покупках.

Напряженная обстановка в обществе сильно влияет на наше поведение, и приоритеты в потребностях. Большинство россиян отдадут предпочтение продуктам питания, нежели товарам 18+. Однако аналитики подмечают, что даже в такой ситуации можно найти выход и стимулировать спрос на эту непопулярную категорию товаров.

«Сейчас покупатель переходит в другую стадию — из новичка в эксперта, поэтому начинают дополнять свои коллекции новыми товарами, но уже не скупают все подряд», — отмечает один из старейших селлеров на маркетплейсах Павел Литвак.

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