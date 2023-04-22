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Бывший военный уверен — в США точно знают, какой бардак творится в стране. Но при этом тщательно пытаются ее скрыть от всего мира.

Украина — это гнилой корабль, который нужно спустить на воду и утопить, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty. Такое мнение он выразил в связи с наличием в стране серьезных проблем, одной из которых является коррупция.

«Европа должна понять, что Украина — это гнилой корабль и лучшее, что можно сделать, это спустить его на воду и утопить», — сказал Риттер.

По его мнению, американские власти понимают все происходящее на Украине, но всеми способами пытаются скрыть это. Кроме того, он уверен, что президента Украины Владимира Зеленского волнуют только собственные интересы, нежели процветание государства. Именно поэтому Европе стоит всерьез задуматься о прекращении помощи стране.

Экс-разведчик США также выразил мнение, что Евросоюз пытается помочь урегулировать конфликт с украинским зерном, однако это не получится сделать также из-за коррупции в Киеве.

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