Фигура без усилий: Маркл раскрыла секрет стройного и подтянутого тела

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Супруга принца Гарри нашла странный, мучительный, но эффективный способ поддерживать свой вес.

Супругу принца Гарри Меган Маркл часто критикуют за поведение и отношение к королевской семье, однако даже осуждающие не могут не согласиться — на пятом десятке ее фигура идеальна. И это с учетом того, что она уже дважды мама. В интервью журналу Shape Маркл раскрыла секрет своего стройного тела.

Оказалось, что жена принца Гарри убеждена — спорт важен в жизни и необходим для красоты тела и здоровья. Больше всего ей нравится бег. Он не только держит фигуру в тонусе, но и положительно влияет на психологическое и эмоциональное состояние. Кроме того, несколько раз в неделю она занимается пилатесом. Комплекс гимнастических упражнений она делает дома, включая диск с записью.

Однако больше всего ей поддерживать фигуру помогает одна из разновидностей йоги. Речь идет о «горячей йоге». Это изобретение двух канадских инструкторов по йоге. Суть занятий заключается в том, что они проводят в помещении, где температура составляет от 36 до 40 градусов по Цельсию. По словам Маркл, всего за полтора часа она сжигает не меньше 700 калорий.

При этом в питании у нее нет каких-либо запретов. Она старается не есть вредную пищу, но в выходные она позволяет себе абсолютно все. Маркл убеждена — лишать себя чего-то и запрещать — неправильно, потому что так человеку будет хотеться заполучить это еще больше.

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