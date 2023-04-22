«Кровь во все стороны хлестала»: Асмус вспомнила неприятный инцидент на съемках

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

После того рабочего дня актрисе пришлось еще некоторое время восстанавливаться.

Актриса Кристина Асмус готова на многое на съемочной площадке. Однако не все идеи оказываются удачными. Так, она вспомнила, как однажды серьезно пострадала на работе. При этом идею сцены предложил не режиссер, а она сама.

Это случилось на съемках сериала «Сансара». Сцену она играла с Павлом Деревянко. Асмус предложила режиссеру, чтобы ее героиня ела бургер. Тем более, что знаменитость любит мясо, однако только хорошо прожаренное. Репетиция сцены проходила без реквизита. Лишь в момент съемок Асмус взяла бургер.

«Красивый такой, поджаристый, вкусно пахнет, слюни текут. Откусываю, а там громадная котлета только сверху обжарена, а внутри вся кровавая. Кровь практически во все стороны хлестала», — рассказала в социальной сети знаменитость.

Останавливать процесс нельзя было. При этом нужно было продолжать играть, да так, чтобы зритель увидел наслаждение от поедания вредной пищи. В результате актрисе пришлось тогда отведать пять огромных и полностью кровавых бургеров. Бесследно такой «праздник живота» не прошел.

«Конечно же, стало плохо, я пила всевозможные лекарства. Вывод банальный: «Проявил инициативу? Заплати за это кровью», — подытожила актриса.

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