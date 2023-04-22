Ефременкова запретила экс-возлюбленному навещать детей: «Не спущу ему с рук»

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

Внезапное решение и негатив в сторону бывшего возлюбленного у Ефременковой возникло после того, как Мондезир забрал к себе с ночевкой одного из сыновей.

В жизни экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Юлии Ефременковой после смерти бабушки началась черная полоса. Сначала внезапный разлад в отношениях с Мондезиром Свет-Амуром, а теперь и вовсе женщина сообщила, что она больше не позволит ему видеться и общаться с сыновьями. О своем решении сообщила после увиденной в сети статьи о том, что она якобы спихнула одного грудничка на воспитание избранника.

«Забрал? Вы там что курили, когда это выдумывали? Моих детей никто и никогда не заберет. Я разрешала их отцу до позавчерашнего дня брать малышей к себе. Ну, в связи с последними событиями теперь и этого не будет!» — резко отреагировала Ефременкова.

А после и вовсе сорвалась на одного из интернет-пользователей, который пожурил женщину за то, что она принимает столь серьезные решения, основываясь лишь на некую статью. Вместе с тем она отметила, что многое прощала мужчине, продолжала ради детей доброжелательное общение, разрешала отцу навещать малышей в любое время. Но терпению наступил предел.

«Человек позволил себе то, что я не спущу с рук, и он это отличное понимает. У меня все!» — подытожила она.

Ефременкова не стала вдаваться в подробности семейного скандала, лишь отмечала — Мондезир сильно провинился. При этом и до рождения близнецов пара неоднократно скандалила. Поэтому у поклонников маленькая, но все же надежда теплится, что пара помирится и воссоединится.

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