Стало известно, где в зоне СВО служил сын Дмитрия Пескова

Евгений Пригожин рассказал, что сын Дмитрия Пескова Николай служил в зоне СВО артиллеристом

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Сын пресс-секретаря президента служил обычным военным.

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова проходил службу в составе ЧВК «Вагнер» рядовым артиллеристом. Об этом рассказал основатель компании Евгений Пригожин. Об этом сообщает РИА Новости.

Также известно, что сын Пескова работал на РСЗО «Ураган».

Николай Песков после развода родителей уехал с матерью за границу, но потом вернулся на Родину. Фото: ВКонтакте / Николай Чоулз

Стоит отметить, что с 2010 по 2012 год Николай Песков служил в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) и участвовал в Параде Победы в Москве в 2012 году.

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