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Российским солдатам в сложных условиях пришлось отражать контрнаступления, но они в очередной раз доказали силу, мужество и отвагу.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) малыми группами предприняли неудачные попытки наступления на четырех направлениях, сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире федерального канала.

«Нашим подразделениям приходилось в непростых условиях отражать эти контрнаступления, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций. Но это ценой очень серьезных усилий», — сказал Пушилин.

Кроме этого, на вопрос о конкретных направлениях наступления боевиков, о которых киевских режим заявляет уже не первый месяц, он ответить не смог, так как поступает слишком большое количество информации, которая не всегда реальна и достоверна. Также он прокомментировал регулярные жалобы ВСУ, якобы им не хватает снарядов. Пушилин уверен, что киевский режим вполне мог их накапливать.

«Здесь не стоит себя успокаивать, что у них все плохо. Все там есть. <…> Очень большое количество артиллерийских снарядов было использовано при данных попытках прощупать разведкой, разведбоем возможности сил РФ», — подчеркнул врио главы ДНР.

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