Родригез подогрел слухи о подмене Киркорова, показав «настоящего» артиста

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Король российской поп-музыки невероятно преобразился буквально за четыре месяца. Возможно такое или нет, мнения расходятся. Свою оценку преображениям Киркорова дал коллега по сцене.

Артист Тимур Родригез не смог пройти мимо, не прокомментировав резкое изменение внешности певца Филиппа Киркорова. Буквально за последние четыре месяца его перестали узнавать: похудел, подтянул тело, увеличил ягодицы, перекрасил волосы, изменил черты лица. Тут же поползли слухи о наличие у артиста двойника. Свое мнение высказать решил и Родригез.

В социальной сети он опубликовал фото из самолета. На заднем плане был мужчина в маске, который чертами лица напоминает Киркорова.

«Сегодня где-то выступает двойник, потому что настоящий летит со мной», — пошутил шоумен.

Родригез высмеял слухи о двойнике, сфотографировавшись с мужчиной, чем-то похожим на Киркорова. Фото: Instagram* / trodriguezzz

Кстати говоря, неистовое увлечение Киркорова пластической хирургией началось еще в начале 2023 года. В это время он сделал абдоминопластику и липосакцию с прорисовкой силуэтов, а также липофилинг. За все операции Киркоров отдал около двух миллионов рублей. Стилисты артиста страдают: всю одежду пришлось заменять и ушивать, ведь знаменитость заметно похудел.

Но на этом преображение не закончилось. О том, что Киркоров увеличил ягодицы, стало известно после того, как король эстрады вышел на сцену концертного зала в Санкт-Петербурге, где показал публике свою обновленную фигуру в трико. Облегающий концертный наряд позволил фанатам в подробностях рассмотреть результат пластики Киркорова. Теперь у него не только идеальный пресс с кубиками, но и объемные ягодицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как преображение Филиппа Киркорова оценил Николай Басков.

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