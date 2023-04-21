Уникальный национальный парк «Столбы» находится под угрозой

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Пихты, большая часть которых и составляет флору заповедника, еще можно спасти.

В Красноярском крае идет борьба за спасение уникального национального парка. Под угрозой — знаменитые «Столбы», где уничтожена половина хвойного леса. Причина — в маленьком, но очень прожорливом вредителе. Владислав Тамошаускас узнал, можно ли еще что-то сделать в этой ситуации — или уже поздно…

Аппетиты полиграфа-уссурийского можно легко оценить по масштабам высохшей тайги. Маленький вредитель уже уничтожил 26 тысяч гектаров хвойного леса под Красноярском.

«Стайка заселила дерево и отработала до взрослой стадии. Все, личинки выросли. Вылетают и заселяют следующее здоровое дерево», — показывает последствия беды заместитель директора по охране заповедной территории национального парка «Столбы» Иван Кириллов.

Страдают в основном пихты. У них самая слабая и незащищенная кора. На одном стволе одновременно могут находиться до 50 тысяч жуков. Все это большое семейство буквально высасывает жизнь из дерева.

Сначала центр дерева гниет и потом гниль расходится во все стороны. Можно заметить, что это дерево практически полностью сгнило. В сибирскую тайгу вредитель попал с дальнего востока вместе с пиломатериалами.

Уссурийский полиграф всего за три года способен превратить в сухостой вот такое здоровое мощное дерево. Здесь насекомое обосновалось больше 10 лет назад и за это время пихта на Столбах практически перестала существовать как вид.

Трухлявые стволы — еще и отличное топливо для лесных пожаров. Но пока единственный способ борьбы с короедом — это санитарная вырубка и сжигание зараженной древесины.

Начать активные работы смогли совсем недавно — после того, как заповедник сменил статус и стал национальным парком.

«Грустно для нас было наблюдать с 2012 года и не предпринимать никаких мер кроме мониторинга. Когда можно было бы на стадии заражения изъять эту пихту и снизить такие последствия», — заметил Кириллов.

Всего в Красноярском крае заражена огромная территория — 264 тысячи гектаров. Чтобы остановить эпидемию специалисты Россельхознадзора устанавливают фитосанитарные зоны — такой лес запрещен к вывозу. Но нарушители все равно находятся, несмотря на штрафы.

«Факты есть разные — это и попытки экспорта зараженной лесопродукции за рубеж. Эти случаи выявляются довольно часто, в течении всего года», — рассказал старший государственный инспектор отдела надзора по карантинным растениям Россельхознадзора по Красноярскому краю Вадим Камалов.

Чтобы сохранить уникальный национальный парк, только в этом сезоне предстоит вырубить почти две тысячи кубометров мертвой древесины. Сотрудники «Красноярских Столбов» торопятся: надо успеть до мая, иначе есть риск навредить флоре и фауне, оживающим после зимней спячки.