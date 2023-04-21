Мария Захарова раскритиковала слова министра обороны ФРГ Писториуса

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Ранее он назвал ограниченные удары ВСУ по субъектам РФ «приемлемой тактикой».

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала недавнее заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что ограниченные удары ВСУ по РФ являются «приемлемой тактикой». Дипломат напомнила в своем Telegram-канале, что Минобороны Германии до сих пор не узнало, кто именно подорвал «Северные потоки».

«Кстати, Минобороны Германии так до сих пор и не узнало, кто совершил теракт в отношении СП? Может, это тоже „приемлемая тактика ограниченных ударов“ по уничтожению важного для ФРГ инфраструктурного проекта? Или старший брат по НАТО не разрешает интересоваться, что же там произошло?» — написала Захарова в своем блоге.

Она также отметила, что мир хотел бы получить ответ на эти вопросы, потому что давно пора внести в них ясность.

В пятницу, 21 апреля, глава министерства обороны Германии Борис Писториус сообщил, что наносить удары по территории РФ от ВСУ — совершенно нормально, например, для того, чтобы отрезать различные пути снабжения. Он так же отметил, что удары допустимы до тех пор, пока они не наносятся на мирное население.

Взрывы на «Северных потоках» прогремели в сентябре прошлого года. В России инцидент назвали терактом. В феврале журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил в диверсии президента Джо Байдена и американские спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru опубликовал предупреждение Захаровой Сеулу после слов о поставках Киеву вооружение.