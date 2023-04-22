Сочиняли на ходу: в МХТ прошла премьера спектакля «Третий звонок, господа!»

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Постановка приурочена к 90-летию корифея театра Станислава Любшина.

На Малой сцене МХТ имени А. П. Чехова прошла премьера спектакля «Третий звонок, господа!» по повести Александра Куприна «На покое». Постановка приурочена к юбилею народного артиста РФ Станислава Андреевича Любшина, которому 6 апреля исполнилось 90 лет.

По сюжету купец Нил Овсянников открыл дом престарелых в честь своего умершего сына-актера, которого презирал при жизни за выбранную им профессию. Сейчас там пребывают пять обветшалых и немощных артистов. Вспоминая свои давние заслуги и разочарования в актерском ремесле, герои превращают свою обыденную жизнь в то, чем пронизаны, — в театр. Взятый за основу рассказ Куприна «На покое» в спектакле обогащен современными решениями. Действие происходит в наши дни: герои постановки используют смартфоны, а в их комнате стоит новейшая медицинская аппаратура.

«Этот спектакль создавался, можно сказать, даже этюдным методом. Потому что много чего сочиняли на ходу, не задерживаясь на том, что написано в инсценировке. Поэтому это такая совершенно живая игра. И даже во время премьерных прогонов каждый день возникают какие-то неожиданные сюрпризы», — рассказывает режиссер постановки Кирилл Вытоптов.

Сквозной является тема актера, который не знает, что делать со своей профессией дальше: уйти ли из нее или продолжить ей служить. А постоянные размышления о том, прошло ли его время, или у него еще есть возможности испытать свои таланты на сцене, терзают каждого героя.

«Не знаю, насколько зрителю это будет понятно, потому что это, с одной стороны, какие-то внутрицеховые вещи, а с другой стороны, все артисты — прежде всего люди. И существует момент профессии, когда со временем люди приходят к тому, к чему они приходят, опираясь на наш спектакль. Вещи, которые, с одной стороны, не радуют, мягко говоря. Хочется людей пожалеть, погладить по голове. А с другой стороны, наверное, хочется ими восхищаться. Несмотря ни на что люди находят в себе силы выходить и продолжать служить», — считает исполнитель одной из центральных ролей Александр Семчев.

По словам Кирилла Вытоптова, идею пьесы по материалу Куприна долгое время предлагал сам Станислав Любшин, и наконец-то настало время для ее реализации. В постановке режиссеру хотелось добиться разноплановости: черный юмор перекликается с лирическими моментами.

«Когда предлагается такое решение связать автора Куприна с современными веяниями, течениями, и когда режиссер знает, куда он нас приглашает. В этот путь длинный или короткий. Может быть, нам надо идти за ним. Мы идем в неизвестное» — делится своими мыслями корифей МХТ имени А. П. Чехова Станислав Любшин.

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