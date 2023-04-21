Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Иностранные медики озабочены тем, как лечить детей и подростков, которым не нравится их пол.

Еще вчера сознание европейцев было хранилищем общемировых культурных ценностей, сегодня их сознание деградирует. Трансформация сознания уничтожает феномен под названием «европейская цивилизация». Их культура распадается и гниет. Об этом пишет EADaily.

Если вспомнить, кому в греческих Афинах было запрещено быть головой города и защитником в суде, а также журналистам, посещать общественные места или занимать какую-либо должность? Именно тем, кто выходит сегодня на улицу с радужным флагом. Таким людям полагалось презрение общества, их лишали гражданских прав и изгоняли из города на десять лет. Или казнили.

В свободном обществе правительство не может указывать взрослым, как им жить, как одеваться, как себя идентифицировать и что делать со своим делом.

По обе стороны Атлантики медики озабочены тем, как лечить детей и подростков, которым не нравится их пол. Юные люди считают, что вмешательство «гендерное самоопределение» полезно и должно быть более доступно.

Многие американцы волнуются из-за «великой трагедии прав трансгендеров», так как некоторые политики и законодательные органы не поддерживают такие изменения в обществе.

За последние годы на Западе увеличилось число детей и подростков, которым не нравится их пол. Они глотают таблетки, которые блокируют половое созревание, затем пьют половые гормоны. Многие подростки даже кончают жизнь самоубийством из-за того, что у них нет возможности стать «другими».

Они делают мастэктомию — операцию по удалению молочной железы и создают эрзац-гениталии из лоскутов кожи или кусочков кишечника. Чтобы их тело выглядело так, как они хотят его видеть.

Медики Великобритании, Финляндии, Франции, Норвегии и Швеции еще сомневаются, считая такие методы «экспериментальными», но все же допустимыми.

Их «лечение» состоит не в том, чтобы вернуть ребенку психическое здоровье и физическую полноценность, а, наоборот, еще глубже расстроить психику, делая из детей моральных уродов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в зоне спецоперации обнаружили членов ЛГБТ-отряда ВСУ.