«Снаряд и вперед»: как экипажи САУ «Малка» разносят позиции ВСУ

Фото, видео: Станислав Красильников/ТАСС; 5-tv.ru

ВС РФ точно поражают цели, даже если они находятся на огромном расстоянии.

Продвигаются шаг за шагом российские войска на авдеевском направлении. Работает артиллерия. И наш корреспондент наблюдал за тем, как бьют по вражеским позициям самоходные установки «Малка». Эту технику еще называют пушки-мастодонты. Многотонные машины, каждый снаряд весит больше 100 килограммов и при этом поражает цели точно и на огромном расстоянии. Кадры выстрелов — корреспондента «Известий» у Семена Еремина.

Как только прозвучал выстрел, орудие быстро собирают, чтобы поскорее покинуть позицию.

«Теперь нужно быстренько отсюда уходить. Очень громкий заметный для контрбатарейщиков выстрел. Несмотря на то, что машина находится на довольно серьезном удалении, но тем не менее у противника тоже есть чем достать. Так что машина уходит. Один снаряд и вперед», — отмечает корреспондент.

Этот расчет «Малки» уже год воюет. Они знают, что делают — работают в связке с разведчиками. И принцип «один выстрел — одна цель» в общем-то в работе налажен.

«Контрбатарейная борьба в основном. Поражаю в основном все дальние цели — артиллерийские орудия, БМ-ки. Стреляю дальше 24 километров, что не достает гаубица. Это точное орудие. И мы попадали прямо самим снарядом в орудие», — рассказал командир взвода 2С7 «Малка» с позывным «Елка».

У орудия свой механизм работы: сначала задний каток опускается для того, чтобы пушка уперлась им, потом начинает работать отвал — задним ходом «Малка» загоняет его в землю.

«При работе с таким калибром очень важно компенсировать отдачу для точной стрельбы, чтобы пушка стояла очень стабильно. Она сама весит 46 тонн, но тут только орудие больше 10 тонн, поэтому во время выстрела отдача очень мощная. Все-таки калибр серьезный», — подытожил корреспондент.

Специальная военная операция продолжается 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил об оказании военной помощи ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Главы самопровозглашенных республик попросили поддержки у России в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины. Российская армия продолжает защищать мирное население Донбасса и добивается денацификации Украины.