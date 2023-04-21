Вячеслав Макаров перенес своих поклонников в эпоху нулевых

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Автором песни выступил создатель группы «Винтаж» Алексей Романоф.

Российский певец Вячеслав Макаров выпустил новый трек «Разбуди меня». Это особенное музыкальное произведение в репертуаре артиста, которое перенесет слушателя в эпоху нулевых — сложную, необычную и безумно интересную. А создал эту «машину времени» Алексей Романоф — человек, который там жил, творил и вошел в историю отечественного шоу-бизнеса как один из самых талантливых музыкантов. Свой замысел он воплощал в тандеме с композитором Тимуром Елчиным.

Вячеслав в свою очередь, проникнувшись каждой нотой, словом и идеей музыкального произведения, донес его до слушателя. И вместе с этим вложил в него свой смысл. Весна и меланхолия — хорошее сочетание, чтобы отпустить старое и начать новое. Песня на это отлично мотивирует, уверен артист.

«Сейчас настает то время, когда возвращается музыка. Непростая, со сложной мелодией, где слышится вокальная составляющая. Безусловно, мне хочется передать всем слушателям настроение этой песни: мечтательное, весеннее, меланхоличное», — отмечает исполнитель трека.

Он надеется, что новая песня обязательно разбудит его поклонников и поможет открыть новую страницу в жизни.

Вячеслав Макаров — российский певец, музыкант, театральный актер, телеведущий, шоумен, а также — экс-участник Высшей лиги КВН «Сборная Камызякского края». В 2019 году собрал свою собственную группу — Makarov Band, в составе которой выпустил такие синглы, как Планеты» (2019), «Ты и я» (2019), «Прости» (2020), «Любовь без повода (2021), «Посмотри мне в глаза» (2022) и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российский певец, композитор и продюсер Алексей Романоф отпраздновал свой 45-й день рождения, а также показывал подробное видеоинтервью с шоуменом, где он поделился подробностями создания группы «Винтаж» и другими самыми интересными событиями в своей жизни.