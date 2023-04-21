Гиены Европы: кому и зачем нужна Украина в НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Личный архив Евгения Михайлова; 5-tv.ru

Перевес на фронте явно не в пользу Незалежной. Однако Альянс продолжает оказывать поддержку, правда, в виде якобы «Добро пожаловать!».

Сегодня генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна вступить в НАТО. О том, насколько это серьезное заявление, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал Евгений Михайлов — политолог, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа.

По его словам, подобные заявления являются просто продеванием ситуацией. Например, чтобы посмотреть на реакцию России, а под собой они не имеют никаких оснований.

«Потому что Европа прекрасно понимает, что в случае принятия ускоренного решения принятия Украины в блок НАТО, то это будет прямой военный конфликт России и НАТО, который может дойти до применения всех видов вооружения которые имеются у России. Я думаю, что это просто поднятие градуса напряженности и не более того», — заявил Михайлов.

Он также добавил, что сейчас на фронте происходит тоже неприятная ситуация для западных партнеров, потому что Россия закрепилась на взятых позициях, она продолжает освобождение Донбасса.

По мнению политолога, заявление Столтенберга может быть направлено еще на моральную поддержку Украины.

«Мол, да мы вас возьмем, мы думаем, что вы нужны. Но, на самом деле, у самого НАТО масса противников подобного шага. Кто может признать подобное? Только гиены Европы, прибалты и Польша. Вот они сейчас играют в большую скрипку под эгидой Соединенных Штатов Америки», — говорит эксперт.

Михайлов добавил, что серьезные и крупные державы вряд ли пойдут на такой шаг.

«Для того, чтобы Украину взять в НАТО — нужно победить Россию. Этого никогда не произойдет, а, соответственно, цели и задачи СВО будут выполнены и уже потом будем садиться за стол переговоров не с Украиной, а с ее пока еще союзниками», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как страны НАТО договорились о необходимости принять Украину в альянс.