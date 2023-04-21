Гадюка по-соседству: жительницу Подмосковья спасают после укуса змеи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roland Weihrauch; 5-tv.ru

Позднее выяснилось, что женщина держала дома не одного питомца и даже могла заниматься незаконной торговлей.

В Московской области врачи сейчас борются за жизнь женщины, укушенной гремучей змеей. Подвело хобби. Террариум на дому. Одна из экзотических питомиц и атаковала хозяйку. Яд сильный, госпитализировали пострадавшую уже в тяжелом состоянии. А антидота, как выяснилось, нет. Так что практически с того света женщину вытаскивают капельницей с глюкозой и препаратами от аллергии. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова побывала в квартире, где все произошло.

«Змея вывернулась из перчатки при осмотре ее на паразитов и получила укус в палец. Она предприняла все действия: выдавила остатки яда», — рассказывает сожитель пострадавшей Владимир.

Это кадры самого домашнего питомника. Там после укуса Елизавета выпила таблетки от аллергии и сама вызвала скорую. Пострадавшую привезли в ближайшую районную больницу. Сейчас она находится в реанимации. По словам врачей, они лечат симптомы. И прогнозов пока не делают, до сих пор непонятно, как и на что организм отреагирует.

Так выглядит реанимационное отделение, где она лежит. Лечащий врач Елизаветы ее состояние комментировать отказывается.

«Ничего вам говорить я не могу», — заявила врач.

Известно, что лечение здесь сильно осложняет то, что девушку укусил один из видов гремучей змеи. Ее яд — сильный токсин и без лечения способен убить человека за двое суток. Он вызывает анафилактический шок, отравляет кровь, бьет по почкам. При этом в России гремучие змеи вообще не водятся. И сывороток от их яда в наших больницах просто нет.

«У нас есть противоядие от гадюковых змей. У нас несколько вид гадюк, очень малочисленные. У нас нет необходимости в сыворотках против экзотических животных. Второе — сыворотки достаточно дороги. Экзотические закупаться должны из-за границы, хранятся они очень недолго», — объяснил ведущий герпетолог Санкт-Петербурга Евгений Рыбалтовский.

Это происшествие вскрыло интересные факты. Выяснилось, что дома Елизавета держала не одну гремучую змею, а целый серпентарий или, скорее, магазин. Это ее страница в соцсети, в статусе: «Привожу людям радость». Какую именно, понятно ниже по фотографиям. Стена словно каталог с разными видами экзотических змей. Здесь же указана цена. Предлагает, например, самца королевской кобры за 170 тысяч рублей. Сожитель сейчас опровергает, что Елисавета торговала экзотикой.

«Продажи как таковой не было. Были обмены с соратниками, скажем так, по хобби. Теми, кто тоже занимается герпетологией», — уточнил мужчина.

Только если это хобби, зачем Елизавета в какой-то момент оформила статус индивидуального предпринимателя. Интересно и то, откуда она получала ядовитых подопечных. Торговля той же королевской коброй запрещена международной конвенцией.

«В магазине такого животного купить нельзя. Все такие серые схемы, связанные, как правило, с контрабандой этих видов, просто так это животное не продается и не покупается, есть ряд сайтов, которые реализуют этих животных. Бесконечно Роскомнадзор их блокирует», — прокомментировала зоозащитник Екатерина Дмитриева.

И это не первый случай, когда те, кто держит у себя ядовитых змей, сами становятся их добычей. Часто их берутся разводить непрофессионалы, не вполне осознавая, насколько те непредсказуемы и опасны.

Но уже через месяц героя этого видео не стало. Блогер, автор YouTube-канала про змей Арслан Валеев умер от укуса одной из своих подопечных — ядовитой черной мамбы. Эта трагедия частично попала на запись его последнего прямого эфира.

Яд черной мамбы — один из самых смертоносных. Елизавете, если можно так сказать, повезло чуть больше. Змея, которая укусила ее, условно относится к виду с ядом средней токсичности. Только, по словам сожителя, после укуса гадюку вернули в террариум. То есть вместе с другими ядовитыми питомцами она ждет возращения хозяйки из больницы.