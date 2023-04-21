«Решение было правильным»: Песков ответил на заявление НАТО по Украине
Песков: заявление НАТО по Украине подтвердило правильность проведения СВО
Фото, видео: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service / Margaryta Chornokondratenko; 5-tv.ru
Угроза сохраняется — на безопасность России посягает агрессивный блок.
НАТО продолжает втягивать Украину в свой альянс, а это в очередной раз доказывает правильность решения президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, альянс проявляет свою агрессивную сущность, о которой в России говорили еще до начала СВО.
«Все это еще раз демонстрирует всем, кто склонен хотя бы немножко думать головой, правильность решения президента о начале операции исходя из интересов РФ и необходимости обеспечить ее безопасность», — заявил Песков.
Также он добавил, что Россия имеет дело с агрессивным блоком, который рассматривает нашу страну как противника и посягает на ее безопасность.
Генсек альянса Йенс Столтенберг 20 апреля прибыл в Киев, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, а затем сделал заявление о том, что все союзники НАТО согласны с тем, что Украина должна вступить в их «семью».
Также политический деятель добавил, что сейчас главное внимание они уделяют обеспечению победы Украины над Россией.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Йенс Столтенберг сделал заявление на фоне своего визита в Киев.