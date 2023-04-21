Лучшее — враг хорошего: в чем блистали звезды ММКФ и кто перебрал с красотой
Стилист Байрамов восхитился утонченностью Судзиловской и разнес за перебор с красотой Асмус на ММКФ
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
В столице стартовал 45-й Московский международный кинофестиваль — звездные гости в первый день церемонии уже показали лучшие наряды. Правда, некоторые сильно промахнулись с образами.
В столице проходит одно из главных событий года — 45-й Московский международный кинофестиваль. Российские знаменитости основательно подготовились к церемонии, выбрав лучшие наряды. Кто из них отличился безупречным вкусом, а кто промахнулся, в интервью KP.RU рассказал стилист Омар Байрамов, оказавшийся также в числе почетных гостей мероприятия.
Олеся Судзиловская: украшение по цене квартиры
Фотографии принадлежат «Комсомольской правде», фотограф Иван Макеев.
Эта актриса, по мнению дизайнера, — икона стиля. Где бы ни появилась звезда «Мусорщика» и «Остановки по требованию», она всегда производит фурор своими утонченными образами. Вот и на этот раз ни единой «помарки» в вечернем луке: дорого, богато, изысканно.
«Вечернее платье с асимметричным воротом, высокий голливудский разрез, обнажающий стройную ножку. А какой бриллиант на аристократичной шее? Да, тут мы видим украшение по цене столичной «однушки», — восхищается Омар.
Кристина Асмус: лучшее — враг хорошего
Фотографии принадлежат «Комсомольской правде», фотограф Иван Макеев.
А вот молодой коллеге Олеси есть чему у нее поучиться. Красотой природа экс-супругу Гарика Харламова не обделила, но со вкусом иногда — беда. С платьем звезда «Текста» тоже, к сожалению, очень промахнулась. Нарядно — да, стильно — нет.
«Платье из серии „она носит все лучшее сразу“. Тут и стразы, и накладной шлейф, и пояс из перьев. Все вместе выглядит весьма нелепо», — считает модельер.
Анна Снаткина: ни туда, ни сюда
Фотографии принадлежат «Комсомольской правде», фотограф Иван Макеев.
Верхняя часть лука актрисы вопросов у дизайнера не вызывает: безупречная прическа, оригинальный вырез на платье, но все портит низ: длина — ни туда, ни сюда.
«Если бы это платье было длинным, образ выглядел бы ярче. Есть ощущение, что наряд обрезан. Не самый удачный образ, на мой взгляд», — считает Омар Байрамов.
Алена Бабенко: полный провал
Фотографии принадлежат «Комсомольской правде», фотограф Иван Макеев.
Здесь и вообще модный провал, не стесняется в выражениях дизайнер. Талант актрисы в полном контрасте с образом, да и возрастом тоже. Алена будто шла на школьный выпускной и случайно свернула на красную дорожку. И добивает странный лук прическа знаменитости с теми же акцентами.
Екатерина Гусева: рулон в магазине тканей
Фотографии принадлежат «Комсомольской правде», фотограф Иван Макеев.
Звезда «Бригады» тоже далеко не ушла: красавица, умница, но не модница. Пудровый цвет — здорово, но со сложными элементами на платье явно перебор: плиссе снизу, сверху, да еще и «крылья» в придачу. Получился не ангел, а дама в коконе.
«Мне это платье напомнило рулон в магазине тканей. Просто изящная дама обмоталась тканью и выпорхнула на дорожку. Вся задрапированная. Ну зачем такую красоту прятать?» — удивляется кутюрье.
Алексей Гуськов и Лидия Вележева:
Фотографии принадлежат «Комсомольской правде», фотограф Иван Макеев.
Эту пару не каждый год и даже не пять можно увидеть на церемонии. Возраст влюбленным к лицу — и Алексей, и Лидия сияют от счастья, но их наряды настроению не очень соответствуют. В офисе их оценят, на ковровой дорожке не заметят — нужно что-то делать с этим диссонансом.
«Все-таки кинофестиваль, праздник, Лидия вообще за последний десяток лет впервые вышла к репортерам. <…> Думаю, можно было бы привлечь стилистов, чтобы этот бриллиант сверкал еще ярче», — отмечает дизайнер.
Татьяна Михалкова
Фотографии принадлежат «Комсомольской правде», фотограф Иван Макеев.
Эта женщина, несмотря на возраст, хватку в моде не теряет. Супруга режиссера по-прежнему верна классике, но ее преданность — не скучная и не заурядная. Знаменитость умеет играть с деталями — чувствуется школа ее обожателя Вячеслава Зайцева.
«Черное платье с рукавами-крыльями, элегантная нитка жемчуга и изящные лодочки. Сразу видно, что перед нами леди», — говорит стилист.
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