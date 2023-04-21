Не витать в облаках: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 апреля

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Bunel; 5-tv.ru

Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 24 по 30 апреля.

Основная энергия недели (карта Король пентаклей в прямом положении)

Карта говорит о финансах и о том, что, если человек занимается бизнесом, то эта неделя будет благоприятной. Она означает удачу для всех, кто связан с финансами. Если у вас в планах совершить какие-нибудь сделки или заключить выгодные договоры, то вам повезет.

Но карта также предупреждает, что иногда человек может быть слишком корыстным. При этом заниматься творчеством на этой неделе не стоит, вместо этого лучше всего обратить внимание на работу.

Неделя про то, что нужно налаживать связи, отношения и думать о своей выгоде и о том, как заработать. Если вы меняете сферу или открываете свой бизнес, или хотите его развивать — это очень удачная карта.

Финансы (карта Девятка пентаклей в перевернутом положении)

Неделя пройдет как обычно, без изменений. Деньги будут. Никаких беспокойств по этому поводу быть не должно. То есть это обычная, рутинная карта, которая говорит о том, что все нормально. Все идет по плану. Будут какие-то мелкие расходы, случайных потерь ожидать не стоит.

Здоровье (карта Дьявол в прямом положении)

Со здоровьем нужно быть очень аккуратными. Сама по себе карта Дьявол не говорит о страшных предсказаниях, но предупреждает, что нужно быть внимательнее с алкоголем, увлечениями и с тем, чтобы в организм не попадало ничего лишнего. Следите за своими связями: как в телесном плане, так и в общении.

Отравиться можно будет и печенькой, получить несварение желудка на пустом месте на этой неделе очень просто. Надо быть аккуратнее и избегать любых рисковых ситуаций. Нежелательно быть в местах скопления людей, если вы подозреваете, что иммунитет сейчас не очень сильный.

Карта предупреждает, что за здоровьем нужно следить бдительнее. Если вы относитесь к здоровью халатно, то получите неприятности.

Личная жизнь (карта Рыцарь жезлов в прямом положении)

В личной жизни возможны новые люди. Эта карта говорит не о личных отношениях в плане романтики, а о том, что в жизнь войдет «новая струя». Существующие отношения немного обновятся за счет путешествий, нового увлечения. И нужно это использовать.

Это могут быть либо новые знакомые, либо старые, которые давно не появлялись в вашей жизни. Возможно, свежими будут и мысли, которые прежде не посещали голову и из-за которых жизнь повернется совершенно неожиданным образом.

Совет на неделю (карта Шестерка пентаклей в прямом положении)

Эта «приземленная» карта говорит о том, что нужно заниматься своими делами. Человек проявит самое правильное и благоразумное поведение, если занятия будут связаны с бытом. Нужно не витать в облаках, а рассчитывать все. Неделя будет очень практичной, то есть можно заниматься ремонтом, бытовыми вопросами, покупкой и продажей недвижимости, оформлением сделок. Стоит отметить, что это не самое лучшее время для духовных практик.

Поэтому человек будет занят такими важными делами, как разобором хлама, возвращением долгов, разборкой со счетами, с тем, что происходит в жизни, и уделит внимание всему тому, что давно лежало на «потом». Последняя неделя апреля — она про завершение каких-то бытовых процессов.

Если выполнить все эти задания, то неделя пройдет великолепно. И в следующий месяц можно будет войти обновленным, открывая дверь для чего-то нового.

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