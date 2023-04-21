ВЦИОМ: уровень доверия к Владимиру Путину составляет 80%

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С каждым месяцем все больше и больше граждан целиком полагаются на президента страны.

Уровень доверия граждан России к президенту Владимиру Путина достигает 80%. Эти данные следуют из проведенного опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в период с 10 по 16 апреля.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,1% респондентов (плюс 0,4 процентных пункта за неделю), показатель одобрения деятельности президента с 10 по 16 апреля 2023 года составил 77,5% (плюс 0,4 процентных пункта за неделю)», — говорится в исследовании.

Сообщается, что действия властей одобряют 51,8% респондентов, а деятельность Председателя Правительства Михаила Мишустина — 54,8% опрошенных. Доверяют премьер-министру РФ 63,3%.

Помимо этого участники опроса ответили на вопросы о лидерах партий парламента. Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову верят 33,5%, главе «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 30,7%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 17,7%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 6,7%.

Отмечается, что уровень поддержки населения партии «Единой России» насчитывается в 39,0%, КПРФ — 10,2%, ЛДПР — 9,3%, «Справедливой России — За правду» — 5,2%, «Новых людей» — 4,3%.

Стоит отметить, что уровень доверия к российскому президенту возрастает с каждым месяцем. В марте опрос ВЦИОМ показал, что 80% россиян верят лидеру, в феврале — 79,1%, в декабре прошлого года — 78,7% респондентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Владимиру Путину так доверяют граждане.