Неумение слушать и любовь к спорам: что мужчин больше всего раздражает в женщинах

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Построить здоровые отношения не всегда просто, иногда у пары возникают недопонимания. Но конфликтов можно избежать, если разобраться, какие качества в женщинах отталкивают мужчин.

У каждого мужчины есть свое мнение на то, какими качествами должна обладать идеальная женщина. Семейный психолог Татьяна Василькова разобралась, что не нравится сильной половине человечества в их избранницах, пишут «Страсти».

После общения с клиентами специалист выделила качества девушек, которые отталкивают парней:

Первое — неумение слушать. Некоторой части представителей сильного пола не нравится, когда женщина не проявляет интерес во время беседы. Задет вопрос, но не слушает ответ. Тогда зачем спрашивать, интересуются мужчины.

Второе — на все есть свое мнение. Независимо от знаний в теме девушка старается мгновенно ответить, не успев даже подумать. Мужчины называют такое поведение: «Лишь бы сказать!»

Третье — отсутствие решительности. Многим женщинам свойственно «говорить намеками». Если они чего-то хотят, то ждут, пока молодой человек сам догадается по взгляду. Однако мужчины отмечают, что не обладают даром ясновидения.

Четвертое — любовь к спорам. Если женщина с чем-то не согласна, то стремиться доказать свою позицию и вступить в спор даже там, где это не нужно. «Последнее слово должно быть за ней», — так думают мужчины.

Пятое — излишняя требовательность. Сильную половину человечества очень раздражает, когда женщины хотят постоянного подтверждения наличия чувств. Слова «Я тебя люблю» девушки хотят слышать очень часто, а мужчины не видят необходимости в этом.

Шестое — чрезмерная болтливость. Когда дама болтает без умолку. «Ни выключить ее, ни потише сделать», — говорят мужчины.

Седьмое — надменность. Такую черту характера мужчина воспринимает как неуважение и чувствует себя униженным. Девушек, которые смотрят сверху вниз, парни стараются избегать.

Восьмое — публичное исправление. Большинству парней не нравится, когда девушки встревают в беседу и начинают поправлять свою вторую половинку.

Стоит следить за наличием этих качеств, если есть желание сохранить отношения и получить внимание от мужчины. Также нужно научиться слушать, понимать и поддерживать любимого человека. И тогда в отношениях будет полная идиллия.

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