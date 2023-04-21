«Задачи будут выполнены»: американцы напрасно решили, что Россия истратила силы на СВО

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Москва готова работать в любых точках земного шара, теперь она показала это всему миру.

Визит главы Минобороны Китая генерала Ли Шанфу в Россию очень многое значит для нынешних мировых событий. Такое мнение выразил депутат Госдумы лейтенант в запасе Андрей Гурулев.

«Я бы этот визит связал с проверкой боевой готовности Тихоокеанского флота, доклады, которые представили по его готовности, позволяют быть уверенными в том, что поставленные задачи в любом случае будут выполнены», — приводит его слова издание EADaily.

Он уверен, что посещение Москвы со стороны китайского министра обороны является важной мерой стратегического сдерживания от вероятных безрассудных действий США и их сообщников. Гурулев подчеркнул — Россия показала готовность вести работу на любой территории мира. Вашингтон был уверен, что все силы Москвы ушли на специальную военную операцию, однако ошибался в этом.

Российский лидер Владимир Путин проверил готовность Тихоокеанского флота, потом прибыл в зону боевых действий. Все это вместе с визитом Ли Шанфу — «звенья одной цепи» считает депутат.

«Любое совещание президента с командующими группировок в любом случае приводит к осязаемому результату. Сегодня идет конечный этап планирования, думаю, что не за горами запланированные нами события на фронте», — уверен Гурулев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что визит главы Минобороны КНР в Москву оскорбил США.