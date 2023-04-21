Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Саши

Фото, видео: 5-tv.ru

Мальчик страдает от мышечной дистрофии, ему нужная срочная помощь медиков.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в традиционной акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал 17-летний Саша.

У него тяжелое прогрессирующее заболевание — мышечная дистрофия Дюшенна. Парню необходимо установить дорогостоящие импланты, которые будут поддерживать позвоночник. Их стоимость — один миллион 250 тысяч рублей. У семьи Саши таких денег нет.

Но благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать всю сумму и даже больше. Всего за сутки вы перечислили 3 279 552 рубля.

Большое вам спасибо!