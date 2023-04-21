Особая миссия: российские медики проводят операции в нескольких километрах от передовой

Медики Западного округа РФ спасают бойцов и мирных жителей в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Примечательно, что специалисты лечат не только бойцов, но и мирных жителей.

Особая миссия на передовой у фронтовых врачей. Медики Западного военного округа проявляют настоящий героизм, спасая раненых бойцов. Мобильные госпитали способны работать буквально в чистом поле.

Автономное отопление, электроснабжение, техническое обеспечение, а главное — квалификация специалистов позволяют делать даже сложные операции в нескольких километрах от передовой. Причем, медики лечат не только военнослужащих, но и местных жителей, которые обращаются за помощью.