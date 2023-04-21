Полежайкин не появится на экране. Что случилось со звездой «Папиных дочек»?

Фото: Кадр из сериалы «Папины дочки», реж. Ирина Васильева

Фанаты не увидят харизматичного и веселого Михаила Казакова. Актер не стал сниматься в продолжении телесериала. Почему?

Обаятельный актер Михаил Казаков, известный зрителям по роли Ильи Полежайкина, не появится в сериале «Папины дочки. Новые». Сейчас съемки популярной картины завершены, пишет Star.Hit.

В студии одного из известных федеральных каналов Михаил Казаков рассказал, что же с ним случилось. После звонка продюсеров сериала актер дал согласие на участие, но на съемочную площадку так и не вышел.

«Мне позвонили прошлым летом и спросили: „Будешь сниматься?“ Я ответил, что буду, но есть одна маленькая загвоздка. В 2020-м я поломал ноги, поэтому мне должны повесить аппарат Елизарова. Но после него обещали, что буду бегать и прыгать. Это должно занять от шести до десяти месяцев», — заявил актер.

Проблемы со здоровьем у Михаила начались после падения с 12-метровой высоты летом 2020 года. Врачи буквально собрали его по частям и установили пластины. Он перенес множество операций и несколько месяцев передвигался только с помощью инвалидной коляски и костылей.

Сейчас звезда «Папиных дочек» чувствует себя намного лучше, но до полного выздоровления пока рано. Впереди у актера еще много хирургических вмешательств. Из-за этого знаменитость не принимает участие в съемках, только иногда появляется в рекламах. А зарабатывает благодаря строительной компании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сложилась судьба главных героинь сериала «Папины дочки».