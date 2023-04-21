«Король на прогулке»: Лиза Арзамасова показала сына в именном костюме

Лиза Арзамасова поделилась видео с сыном Левой в именном костюме

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / liza_arzamasova; 5-tv.ru

Малыш уже уверенно шагает по Москве, а звездная мама наслаждается его самостоятельностью.

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова показала редкое видео с сыном Левой. На нем малыш прогуливается в именном костюме вместе с актрисой.

На кадрах видно, как полуторагодовалый наследник делает уверенные шаги по московским улицам, прихватив с собой любимую игрушку. Знаменитая мама тем временем наслаждается самостоятельностью Левы и делится впечатлениями.

«Никогда бы со спины не узнала, никогда», — иронизирует актриса, глядя на именную куртку сына.

Подписчики в ответ умилились трогательным кадрами и заметили, как быстро растет малыш.

«Мужичок. В новый мир своими ножками»;

«Наш всесоюзный малыш уже уверенно топает на своих ножках!!!»;

«Король на прогулке»;

«А парень-то вырос», — написали фолловеры.

Лиза Арзамасова стала мамой в 2021 году, малыш появился на свет в браке актрисы с тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом. Артистка старается уделять сыну все свободное время, несмотря на плотный график. Чтобы чаще видеться с Левой, знаменитость иногда берет его с собой в театр, кроме того, периодически звездная мама и сын приходят на ледовые шоу к звездному мужу и папе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Елизавета Арзамасова и Илья Авербух провели время в отпуске.

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