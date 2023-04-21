«Малыш переселит человечество на Марс»: Илон Маск показал подросшего сына

Фото, видео: Reuters / JONATHAN ERNST; Reuters; 5-tv.ru

Взор гостей мероприятия в Майами был устремлен только на знаменитого малыша.

Маленький сын бизнесмена Илона Маска и певицы Граймс появился на сцене вместе с отцом во время официального мероприятия в Майами. Трансляция велась в прямом эфире.

Двухлетний X AE A-XII был одет очень скромно: обычные черные брюки, серая футболка, а в руках — известное американское печенье поп-тарт со вкусом претцела. Все мероприятие малыш спокойно просидел на коленях у знаменитого папы и вел себя совершенно спокойно, как будто всю жизнь привыкал к большому скоплению людей.

Также гости мероприятия оценили, как Илон Маск играл со своим сыном.

Затем Маск вышел на сцену с ребенком на руках. Пока он читал свой доклад о социальной сети Twitter, малыш спокойно ел печенье и разглядывал людей в зале.

Кто-то из пользователей в сети пошутил, что этот малыш скоро добьется великих результатов.

«Этот „малыш“, вероятно, переселит человечество на Марс и выведет за его пределы. У него впереди по-настоящему захватывающая жизнь», — написал молодой человек.

X AE A-XII родился в 2020 году, а в 2022 году у Маска и Граймс появилась на свет дочь Экса Дарк Сидерель. Пара начала встречаться еще в 2018 году, однако спустя четыре года знаменитости объявили о расставании.

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