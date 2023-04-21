Немецкая делегация привезет в Крым помощь для населения новых регионов России

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Мнение жители ФРГ полностью расходится с мнением властей.

Немецкая делегация собирается отправить в Крым гуманитарную помощь для новых регионов России. Об этом сообщает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Его слова цитирует РИА Новости.

Известно, что жители Германии уже организовали сбор помощи и даже планируют посетить Крым.

«Они хотят приехать в Крым, чтобы затем доставить лично гуманитарную помощь жителям соседней Херсонской области», — говорит Гемпель.

Он также добавил, что немецкая делегация уже строит маршрут и готовят программу для посещения Крыма. В России их ожидают в мае.

До этого Гемпель заявлял, что несколько семей из Германии очень хотят переехать жить в Крым, а одна семья уже давно переехала и счастливо живет там. Оказалось, что некоторые немцы выбирают себе для жизни Россию из-за очень высоких цен на ЖКХ у себя в городах.

Например, еще зимой жители Германии массово уезжали в Калининград на зимовку, даже несмотря на ужасные морозы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как немцы массово прибывают в Калининградскую область.