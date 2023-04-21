Не удержать: американцы предлагали Украине оставить Артемовск

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Неуклонное продвижение России поставило под угрозу способность Украины удерживать город.

В США пытались убедить Украину оставить Артемовск из-за того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) явно не смогут удержать город. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Оказалось, что власти Соединенных Штатов Америки еще в январе предупреждали Украину о том, что Артемовск в скором времени будет окружен силами армии РФ, однако их слова были проигнорированы.

«Данные под грифом «совершенно секретно» предупреждали, что «неуклонное» продвижение России с ноября «поставило под угрозу способность Украины удерживать город», — говорится в сообщении.

В документах разведки США также подробно было описано, как Киев мог бы использовать передовые боеприпасы, информационные кампании и технологии борьбы с беспилотниками, чтобы помешать войскам РФ.

Более того, ВСУ предлагали даже подорвать боевой дух военных России, путем использования призывов к дезертирству. Также американцы рекомендовали Украине направить против ВС РФ «улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские десантники пресекли попытки ВСУ перебросить резервы под Артемовском.