Затмила всех на Каннском фестивале: как сейчас выглядит Сара Мишель Геллар

Фото: www.globallookpress.com / Columbia Pictures Corporation

Знаменитость стала главной звездой церемонии закрытия Каннского фестиваля.

Актриса Сара Мишель Геллар, известная по роли в сериале «Баффи — истребительница вампиров» и полнометражных фильмах «Скуби-Ду» в роли Дафны Блейк затмила всех, побывав на церемонии закрытия Каннского фестиваля. 30 лет назад по знаменитости все сходили с ума, но с тех пор мало что изменилось. Актриса по-прежнему стройна и восхитительна.

Для мероприятия актриса выбрала черное платье с очень глубоким декольте и пышным подолом. Он был украшен объемной тюлью и цветами, похожими на пионы. Образ знаменитость дополнила необычным клатчем в виде коробки, туфлями-лодочками, некоторыми украшениями с бриллиантами и ярким макияжем, акцент в котором отвела губам.

Мишель Геллар на мероприятие пришла не только похвастаться собой и показать себя, ей вручили награду Canal Plus Icon. Поэтому домой она отправилась не с пустыми руками.

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