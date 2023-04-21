Словно Сайлент-Хилл: Екатеринбург окутал густой туман

Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; 5-tv.ru

Видимость в черте города практически нулевая.

Этой ночью из Екатеринбурга буквально исчезли все дома и дороги. Всему виной — густой туман, окутавший город.

В сети появились кадры, снятые местными жителями. Вместо привычного вида из окна они наблюдали пелену. Она застилала целые районы. Казалось, будто бы город исчез с радаров. Из-за плохой видимости, самолеты не могут зайти на посадку. В местном аэропорту задержаны десятки рейсов.