«Тушить пожары экономически невыгодно»: чем запомнился губернатор Красноярского края Усс

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Личность и деятельность политика постоянно окружали скандалы.

Большое внутриполитическое событие произошло в России. В отставку ушел самый богатый губернатор Сибири — Александр Усс.

Вся его карьера сопровождалась разными финансовыми, политическими, уголовными и даже религиозными скандалами. А его знаменитую фразу про вред тушения лесных пожаров вспоминают даже сейчас. Корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий — о том, каким запомнится губернатор Усс.