ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском Крае

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian FSB press service; 5-tv.ru

Мужчина собирался изготовить взрывное устройство и совершить теракт в людном месте.

На Ставрополье ФСБ задержала сторонника Исламского государства*. Это случилось прямо на улице на глазах у случайных прохожих.

По информации спецслужб, подозреваемый готовил теракт в Минеральных Водах и был в постоянном контакте с исламскими боевиками. У мужчины изъяли компоненты и поражающие элементы для изготовления бомбы. Возбуждено уголовное дело.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.